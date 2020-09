Vallo di Lauro, 40enne trovata in possesso di smartphone rubato: denunciata (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVallo di Lauro (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno deferito in stato di libertà una 40enne ritenuta responsabile del reato di “Ricettazione”. L’attività prende spunto dalla denuncia di furto di uno smartphone, perpetrato lo scorso mese di luglio a Taurano (Av). All’esito dell’esame dei tabulati telefonici acquisiti grazie al codice IMEI del telefono indicato dalla vittima nella denuncia, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione della 40enne, intestataria della sim card utilizzata con quel cellulare successivamente alla data del furto. Alla luce delle risultanze emerse, per la donna è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per il ... Leggi su anteprima24

Vallo di Lauro (AV) – Attività di controllo del territorio della Polizia di Stato. Durante la decorsa settimana, in occasione dei servizi di ...

