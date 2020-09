Valentino Rossi si diverte a driftare in macchina, la fidanzata è terrorizzata: il video delle reazioni è imperdibile (Di venerdì 4 settembre 2020) Valentino Rossi si diverte a fare drifting in pista. Bardato di tutto punto si porta appresso anche la fidanzata Francesca Sofia Novello, con tanto di telecamera per filmare le reazioni alla guida spericolata. Lei è letteralmente terrorizzata. Il video è stato postato sul canale instagram del nove volte campione del mondo L'articolo Valentino Rossi si diverte a driftare in macchina, la fidanzata è terrorizzata: il video delle reazioni è imperdibile proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

RosyMerola : #PaniniComics presenta '46' di #MiloManara: un classico con protagonista #ValentinoRossi, una storia ad alto tasso… - SinergicaMentis : Panini Comics presenta '46' di Milo Manara: un classico con protagonista Valentino Rossi, una storia ad alto tasso… - Tfqsullivan : @PianMonkey Valentino rossi eh ni adoi hansem uh?? - andrewsword2 : RT @UnaSabrinaq: Ieri ho compiuto 46 anni. 46. Mi sento un po' Valentino Rossi. - AlexisLaloue : RT @Mens_Corner_: Valentino Rossi 2020 Crash Near Miss. -