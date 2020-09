Temptation Island, disastro Alessia Marcuzzi. "Totalmente scoppiata", slitta il debutto: caos al falò di confronto (Di venerdì 4 settembre 2020) slitta ancora. Temptation Island non trova pace. Sembra che la prima puntata - come avevamo già anticipato - sia stata posticipata alla settimana prossima e non al 9 settembre. Intanto, dalla Sardegna, arriva un'altra indiscrezione: la produzione è al lavoro per la terza puntata ed una coppia è stata sostituita. Insomma, secondo rumors, sarebbe Totalmente scoppiata. Non si sa, però, quale sia stato il motivo della rottura improvviso che avrebbe portato la produzione - in corner - a sostituire i partecipanti. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Poche e frammentarie notizie, dal quartier generale di Temptation nessuno parla. Ma dalle nostre spifferate sembra che il primo falò di confronto ... Leggi su liberoquotidiano

Ieri il popolare blog televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che con tutta probabilità la prima puntata di Temptation Island verrà rimandata al 16 Settembre. Difatti pare che una coppia abbia già fatt ...

Alessia Marcuzzi in riva al mare: lato b insabbiato

Ancora voglia di mare per Alessia Marcuzzi: in attesa di tornare in tv con Temptation Island, la bella conduttrice si gode gli ultimi giorni di relax. La Marcuzzi non si rassegna alla fine dell’estate ...

