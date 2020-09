Techetechetè manda in onda il Senza veli di Barbara d’Urso | le sue parole

Techetechetè manda in onda il topless di Barbara d’Urso: le sue parole (Di venerdì 4 settembre 2020) Era il 30 agosto quando la trasmissione Techetechetè, in onda sulla Rai alle 20.38, mandava in onda un vecchio filmato che vedeva come protagonista proprio Barbara d’Urso, una delle regine indiscusse di casa Mediaset. Il video di Barbara d’Urso La trasmissione della Rai ha ripescato un video del 1978 che mostra una giovane Barbara d’Urso in Senza veli per una trasmissione di mamma Rai. La puntata di Techetechetè conquista anche gli ascolti della serata conquistando 4 milioni di spettatori e uno share del 21.2%. Insomma, non è di certo passata inosservata, e anche i social si sono accorti del particolare tanto da farlo quasi diventare virale. Barbara d’Urso si è presenta del ... Leggi su thesocialpost

