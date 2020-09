Tagliare lo stipendio dei politici, questa è la vera riforma! (Di venerdì 4 settembre 2020) di Giacomo-TO. Gentilissimi Onorevoli, “Carissimi” Deputati e Senatori della Repubblica Italiana, nel Belpaese gli sprechi di pubblico denaro, sono un fenomeno ormai datato. Io appartengo a quella schiera di cittadini che per vivere debbono lavorare. Non vivo di politica ma vivo del mio lavoro, un lavoro che non mi permette certo di guadagnare quello che … Leggi su freeskipper

den_fra79 : @GiorgiaMeloni Mentre in parlamento ci sono persone che vanno tutti i giorni, lavorano e sbagliano, perché chi mang… - cfili2 : RT @recifar: Primo passo Nazionalizzare la Borsa Italiana (e tagliare lo stipendio ad AD, che siamo invidiosi) con un bel fondo statale Po… - ossoropul : @Mov5Stelle Appunto. Senza cambiare la Costituzione, potevate obbligare gli altri partiti a dimezzare lo stipendio… - gigiostars : @Mov5Stelle #IoVotoNO quelli da tagliare sono i #poltronari, che una volta assaporato lo stipendio facile e il polt… - Loretta88197243 : @shony124 @speranza_viva Vota SI Si Si Si Si l'Italia deve tagliare per essere pari agli altri paesi europei e poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tagliare stipendio Il CEO si taglia lo stipendio di 1 milione di dollari per aumentare quello dei dipendenti: 5 anni dopo i p ... greenMe.it Bilancio Juventus 2020: perdite per 70 milioni, terzo rosso di fila

Dai conti di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, emerge come la Juventus dovrebbe chiudere il bilancio 2019/2020 con un passivo di 69,3 milioni: oltre al Covid, pesano il deludente cammino in ...

Bonus busta paga settembre 2020: aumento fino a 100 euro cuneo fiscale

Busta paga settembre 2020 più ricca grazie a due importanti novità, una riguarda il famoso premio di 100 euro che è stato introdotto dal Dl Cura Italia per il mese di marzo e che potrebbe essere ricev ...

Dai conti di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, emerge come la Juventus dovrebbe chiudere il bilancio 2019/2020 con un passivo di 69,3 milioni: oltre al Covid, pesano il deludente cammino in ...Busta paga settembre 2020 più ricca grazie a due importanti novità, una riguarda il famoso premio di 100 euro che è stato introdotto dal Dl Cura Italia per il mese di marzo e che potrebbe essere ricev ...