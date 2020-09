Surface Duo: arriverà in Europa nel 2021? (Di venerdì 4 settembre 2020) Surface Duo, lanciato da Microsoft ad agosto esclusivamente negli Stati Uniti, potrebbe sbarcare in Europa nella prima metà del 2021. Surface Duo in Europa nel 2021? Il primo dispositivo dual-screen di Microsoft con a bordo Android è disponibile al preordine negli USA da circa un mese. Il colosso di Redmond non ha però fornito dettagli e tempistiche sulla commercializzazione in altri paesi e i motivi di questa scelta sono i seguenti: Microsoft vuole evitare di produrre troppe unità e rischiare di venderne poche. Il colosso di Redmond sta aspettando di vedere se il dispositivo supererà le aspettative interne negli USA. Se la risposta sarà positiva, le spedizioni in altri paesi inizieranno nella prima parte del ... Leggi su windowsinsiders

WindowsBlogIta : Surface Duo ufficialmente in Italia non prima del 2021? - Alvise_C : Microsoft Surface Duo presto acquistabile in Italia? - Alvise_C : La custodia paraurti per il Surface Duo costa 40 dollari - puntotweet : Surface Duo 2 già in cantiere: nome in codice Zeta - - Plaffo : Surface Duo sarà disponibile alla vendita fuori dagli Stati Uniti nella prima metà del 2021? -