Supercoppa, Milano archivia anche la pratica Brescia: 81-67 (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - Continua a rimanere imbattuta l'Armani Exchange Milano che vince anche contro la Germani Brescia per 81-67 cogliendo il quarto successo su altrettanti incontri in Supercoppa ... Leggi su ilgiorno

DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: Ancora Olimpia show ?? Quattro su quattro per i ragazzi di coach Ettore #Messina in Supercoppa, battuta anche #Brescia ??… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Supercoppa: #Milano piega anche #Brescia: finisce 81-67 - LeonessaBrescia : Il talento dell'Olimpia Milano ha la meglio, ma la Germani Brescia cede con l’onore delle armi ??… - zazoomblog : Basket Supercoppa: Milano batte Brescia - #Basket #Supercoppa: #Milano #batte - albertocol9 : RT @Eurosport_IT: Continua l'imbattibilità di #Milano nella Eurosport Supercoppa ???????? Delaney ne mette 25, 11 punti per #Datome ?? #Eurosp… -