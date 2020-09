Silvio Berlusconi, situazione confortante (Di venerdì 4 settembre 2020) Nei confronti di Silvio Berlusconi è in corso un “approfondimento diagnostico per un blando coinvolgimento polmonare”. Nelle comunicazioni del suo medico, Alberto Zangrillo, ha spiegato che l’ex premier è stato ricoverato al San Raffaele perché ”è un paziente a rischio per età e per patologie pregresse”. Ma la situazione non è preoccupante ma “tranquilla e confortante”.Il fondatore di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele di Milano, “non è intubato e respira spontaneamente”.Il tampone a cui è stato sottoposto Silvio Berlusconi il 2 settembre “era programmato. Abbiamo rilevato una positività in un soggetto che ho definito asintomatico. Nel volgere di qualche ... Leggi su huffingtonpost

