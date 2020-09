Raggiunta La Cifra per Giulia Centonze, Sarà Ricoverata in Austria (Di venerdì 4 settembre 2020) Servivano 100mila euro per il ricovero, parenti e amici avevano organizzato una raccolta fondi per ricoverarla, la 23enne si trova in stato di minima coscienza dopo un incidente stradale. La speranza per Giulia è diventata realtà, famiglia ed amici possono esultare perchè la Cifra di 100mila euro necessaria per il ricovero in una struttura in Austria è stata Raggiunta attraverso svariate donazioni. “Negli ultimi due giorni ci siamo visti travolgere da donazioni, messaggi e bellissime parole. Non eravamo preparate a tutto questo, non ce lo aspettavamo”. L’annuncio sulla pagina Facebook della raccolta. Giulia Centonze è una ragazza di 23 anni residente in provincia di Reggio Emilia, il 3 maggio 2019 era rimasta coinvolta in ... Leggi su youreduaction

