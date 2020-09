Quanta libertà nel "discours de combat" di Macron (Di venerdì 4 settembre 2020) Parigi. Il 4 settembre 1870, il figlio di un droghiere italiano, di Genova, proclamava la nascita della Terza Repubblica dopo la sconfitta di Napoleone III a Sedan. Era Léon Gambetta, “figlio di un immigrato, un francese di sangue misto, fu lui che risuscitò la République, questo regime politico di Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Quanta libertà

Il Foglio

Ma è anche una musica senza tempo, a contrasto con quanto si ascolterà dopo: il “Concerto per violoncello e orchestra di fiati“ di Friedrich Gulda, un esperimento geniale e provocatorio sui linguaggi ...Ma occorre distinguere l’ambito politico da quello amministrativo. Per tale motivo vogliamo prendere le distanze da quanto apparso sulla stampa, in cui si fa intendere che la lista ha di fatto ...