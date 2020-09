Primo studente positivo a Roma: insegnanti e compagni di classe in isolamento domiciliare (Di venerdì 4 settembre 2020) Primo caso Covid alla scuola Marymount international di Roma: si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo al coronavirus. Questa mattina la preside dell’istituto ha avvertito genitori e docenti ed è scattato il protocollo già previsto per questi casi: tutti gli studenti della classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti col ragazzo sono in isolamento domiciliare in attesa di fare i test. La scuola intanto si è organizzata per offrire lezioni online agli studenti interessati, per non farli rimanere indietro con il programma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

