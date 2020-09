Pres. Regione Abruzzo: "Tifosi civili e ritiro strepitoso, comincerò da subito a preparare il prossimo" (Di venerdì 4 settembre 2020) Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "ritiro strepitoso, siamo felici di aver creato questa simpatia tra i Tifosi del Napoli e ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Pres Regione Incontro in Regione per mantenimento Giudice di Pace, Poggio Mirteto capofila dell'iniziativa Rietinvetrina Incontro in Regione per mantenimento Giudice di Pace, Poggio Mirteto capofila dell’iniziativa

Nei giorni scorsi si è svolto in Regione Lazio Giunta Regionale, un incontro in rappresentanza di nove comuni del Lazio: Alatri, Ferentino, Fondi, Gaeta, Poggio Mirteto, Segni, Sora, Subiaco, Terracin ...

Cirio (Pres. Piemonte) a RBN: "Riapertura stadi? Juve capofila ma c'è chi ha dormito"

"Riapertura Stadium? Come sempre la Juve fa da capofila, speriamo che il via libera arrivi in tempo per la prima di campionato. Chi ha dormito nel chiedere la riapertura non dovrà condizionare chi non ...

