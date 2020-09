Paolo Bonolis difende Flavio Briatore: "Grottesco e insensato l'accanimento contro di lui" (Di venerdì 4 settembre 2020) Flavio Briatore, messo sotto accusa per il focolaio di Coronavirus al Billionaire, viene difeso da Paolo Bonolis con il quale aveva giocato a calcetto in Sardegna. Paolo Bonolis difende Flavio Briatore dall'attacco mediatico a cui è stato sottoposto dopo le notizie sul suo stato di salute: l'imprenditore positivo al Covid-19 è accusato di aver sottovalutato la portata del virus favorendo gli assembramenti nella sua discoteca in Sardegna. Il Billionaire è stato uno dei focolai Coronavirus in Sardegna, nel locale quasi sessanta dipendenti sono risultati positivi al tampone e lo stesso proprietario è stato ricoverato in ospedale a Milano. Flavio Briatore, che aveva sempre ... Leggi su movieplayer

damonirella : Paolo Bonolis perde le staffe: 'Briatore grande untore? Basta, siamo seri. Assurdo fare la caccia a chi lo ha preso… - xlucaseyes : RT @L0VELYTAEHYUNG: [insert meme di paolo bonolis] LEI È PAZZO VERO? - damnvharry : RT @L0VELYTAEHYUNG: [insert meme di paolo bonolis] LEI È PAZZO VERO? - heygiuliettaaaa : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… - respIendentae : RT @L0VELYTAEHYUNG: [insert meme di paolo bonolis] LEI È PAZZO VERO? -