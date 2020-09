Omicidio di Luana Rainone, confessa l’assassino: carcere per un 34enne di Poggiomarino (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Nel pomeriggio di oggi, in Nocera Inferiore, i carabinieri del reparto Territoriale, su disposizione del Procuratore della Repubblica, Antonio Centore, che ha coordinato le indagini culminate nella sua adozione, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di D.S.N., 34enne bracciante agricolo, domiciliato a Poggiomarino, nel napoletano, con precedenti penali, ritenuto responsabile dei reati di Omicidio volontario e occultamento di cadavere commessi in pregiudizio di Luana Rainone, 31enne casalinga di San Valentino Torio, della quale i familiari avevano denunciato la scomparsa il 24 luglio scorso, ipotizzandone, inizialmente, un allontanamento volontario dal proprio domicilio. Il provvedimento odierno è ... Leggi su anteprima24

