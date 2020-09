Mulan, il live action Disney vive di vita propria, ed è un’ottima notizia (Di venerdì 4 settembre 2020) Non ci sono le canzoni nel Mulan live action, non c’è il simpatico draghetto parlante Mushu, i tocchi ironici sono ridotti al minimo. Invece il racconto vira verso l’epica guerriera, con un tono esplicitamente femminista. Anche per questo una delle poche sequenze riprese del film d’animazione originale del 1998 è quella in cui la mezzana, che sta cercando marito per Mulan, enumera le qualità che deve possedere una brava moglie. Una donna, asserisce, deve essere “taciturna composta, aggraziata, elegante, posata, educata … la moglie serve suo marito in silenzio, deve poter essere invisibile”. Esattamente tutto ciò che Mulan (Liu Yifei) non è e non desidera essere, sostenendo che una donna debba essere “coraggiosa, spiritosa, ... Leggi su optimagazine

