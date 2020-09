Michelle Hunziker decide di svuotare casa: “Dovevo farlo assolutamente” (Di venerdì 4 settembre 2020) Michelle Hunziker decide di svuotare casa. Una decisione improvvisa ed importante per la showgirl e conduttrice La conduttrice al centro delle attenzioni insieme al marito Tommaso Trussardi per un iniziativa benefica. Molto sensibile ed attenta a tematiche sociali, anche stavolta l’ex di Eros Ramazzotti riceve tanti complimenti dal popolo del web. La sua iniziativa è … L'articolo Michelle Hunziker decide di svuotare casa: “Dovevo farlo assolutamente” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

danieledv79 : RT @RepubblicaTv: Bergamo, il mercatino vintage di Michelle Hunziker per le famiglie in emergenza dopo il Covid: Un 'mercatino dell'usato'… - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Bergamo, il mercatino vintage di Michelle Hunziker per le famiglie in emergenza dopo il Covid: Un 'mercatino dell'usato'… - maxvoza : RT @RepubblicaTv: Bergamo, il mercatino vintage di Michelle Hunziker per le famiglie in emergenza dopo il Covid: Un 'mercatino dell'usato'… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Bergamo, il mercatino vintage di Michelle Hunziker per le famiglie in emergenza dopo il Covid: Un 'mercatino dell'usato'… - RepubblicaTv : Bergamo, il mercatino vintage di Michelle Hunziker per le famiglie in emergenza dopo il Covid: Un 'mercatino dell'u… -