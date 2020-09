Messi: “Resto al Barcellona ma me ne sarei voluto andare” (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi resta al Barcellona: “Non mi hanno permesso di andare via. La gestione di Bartomeu un disastro”. Barcellona (SPAGNA) – Lionel Messi resta al Barcellona. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Pulce in un’intervista a Goal.com: “Volevo andarmene. La gestione di Bartomeu al Barcellona è stata un disastro. Rimango perché mi hanno impedito di andare via e non ho nessuna intenzione di iniziare una battaglia legale con il club“. Una decisione che non ricuce lo strappo che si è creato tra l’argentino e il club blaugrana. Toccherà a Koeman riuscire a gestire la situazione con il futuro del giocatore che sembra essere lontano da Barcellona proprio a parametro zero visto che il ... Leggi su newsmondo

