Messi: «Il burofax per rendere ufficiale la decisione, non potevo parlare prima del 10 giugno» (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi ha spiegato perchè è ricorso al burofax per rendere ufficiale la decisione di lasciare il Barcellona Lionel Messi ha spiegato nella lunga intervista a Goal il perchè ha scelto di utilizzare il burofax per comunicare la propria volontà di lasciare il Barcellona. burofax – «Il burofax era per rendere la cosa ufficiale in qualche modo. Durante tutto l’anno ho detto al presidente che volevo andar via, che era il momento di andare in cerca di nuovi obiettivi e nuove esperienze nella mia carriera. Lui mi ha sempre detto: “Ne parleremo, non ora, etc”… Ma niente. Il presidente non mi ha mai dato la minima idea di cosa stesse dicendo. ... Leggi su calcionews24

