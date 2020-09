Maria Monsè contro Chiara Ferragni e Fedez hanno detto di no a mia figlia per un selfie (Di venerdì 4 settembre 2020) Maria Monse è contro Chiara Ferragni e Fedez, e inoltre una grande delusione per la figlia Perla, che ha ricevuto un “no” dai suoi idoli, i Ferragnez. A raccontare l’accaduto è stata Maria Monsè, che nelle sue storie “Instagram” scrive: «Voglio condividere con voi lo stato d’animo con cui mia figlia sta andando a dormire. Stasera eravamo a cena in una trattoria al centro di Roma, subito dopo siamo andati a prendere qualcosa da bere in via del babbuino all’Hotel de Russie. Purtroppo mia figlia Perla da una grande emozione è passata a una triste delusione».«All’improvviso prosegue Maria Monsè è arrivata una macchina ... Leggi su people24.myblog

serenitymess : RT @ahoy_boy98: I have a dream: - dibattito con i vip risultati positivi al covid (Mosetti) vs detrattori (Cascella) - Berlusconi che rac… - Lifeiscoolf : RT @ahoy_boy98: I have a dream: - dibattito con i vip risultati positivi al covid (Mosetti) vs detrattori (Cascella) - Berlusconi che rac… - drvnkmood : RT @drvnkmood: ieri la figlia di Maria Monsé non è riuscita a fare la foto con i Ferragnez, povera ragazzina viziata che va a piagnucolare… - BITCHYFit : Maria Monsè furiosa con Fedez e Chiara Ferragni: “Hanno deluso Perla Maria” - olivar : RT @aboutlocs: Ma io spero tanto che Chiara Ferragni e Fedez non la caghino nemmeno di striscio la polemica alzata da Maria Monsè, che per… -

