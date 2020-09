Luis Alberto: “Non vedo l’ora di giocare in Champions, dopo il lockdown ho faticato” (Di venerdì 4 settembre 2020) Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole del laziale da Auronzo:“Stiamo lavorando bene, siamo un gruppo unito. Difficile purtroppo avere le stesse sensazioni dello scorso anno, a causa dell’assenza dei nazionali. Giochiamo insieme da cinque anni, ci conosciamo a memoria. In quest’ultima annata siamo diventati più maturi, una qualità che in precedenza era mancata. Ora siamo in Champions League e ci confronteremo con i migliori giocatori al mondo, quella che tutti vorrebbero disputare. Il mio ultimo campionato è stato importante, sono contento del mio rendimento. Purtroppo dopo il lockdown non sono riuscito a ripetermi sugli stessi livelli, devo continuare a lavorare per fare un anno ancora migliore ... Leggi su alfredopedulla

