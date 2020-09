Liverpool, Robertson vota contro Messi: “Spero resti al Barcellona, non lo voglio in Premier League” (Di venerdì 4 settembre 2020) Un ipotetico approdo di Lionel Messi al Manchester City non trova tutti d'accordo.La Pulce argentina parrebbe essere vicina all'addio al Barcellona, uno dei club interessati al suo acquisto è quello dei Citizens che andrebbero così a rinforzare in modo pazzesco il loro potenziale offensivo. L'arrivo in Premier League del campione sudamericano non entusiasma proprio tutti e tra questi vi è il laterale del Liverpool, Andrew Robertson,."Da un punto di vista del tutto egoista spero che rimanga al Barcellona. È probabilmente il miglior giocatore al mondo, il fatto che possa andare a rinforzare i nostri rivali non sarebbe un buon segno. È un calciatore fantastico, in Premier League porterebbe la stessa passione mostrata in Liga.Credo ... Leggi su mediagol

