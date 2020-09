Liverani apre alla cessione di Gervinho ma avvisa il Benevento (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Idee, di campo e di mercato. Quelle snocciolate in conferenza stampa da Fabio Liverani, alla prima uscita ufficiale in veste di allenatore del Parma. La compagine emiliana è alle prese con una sorta di rivoluzione interna dopo gli adii del ds Daniele Faggiano e del tecnico Roberto D’Aversa. Cambieranno pelle i ducali e lo faranno ringiovanendo l’organico. Non è utopia, dunque, pensare a una cessione di Gervinho. Ci spera il Benevento, interessato alle prestazioni dell’ivoriano ex Arsenal e Roma. Lo stesso Liverani, del resto, ha aperto alla possibile partenza dell’attaccante esterno, a patto che vengano rispettate determinate condizioni. “Non metterò mai il ... Leggi su anteprima24

Profilo FB Parma Club Grecia Fabio Liverani è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma Calcio. La scelta del neo Direttore Sportivo Carli, ex Cagliari,vede l’ex tecnico del Lecce a condurre i croci ...

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Liverani. Le sue parole riportate da TMW. TRAORE E COLLEY – «Sono diversi i profili interessan ...

