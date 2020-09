Licenziamento su Whatsapp: come funziona e quando è valido per legge (Di venerdì 4 settembre 2020) Licenziamento su Whatsapp: come funziona e quando è valido per legge Abbiamo già parlato numerose volte del tema del Licenziamento, in considerazione della sua ovvia attualità: non di rado infatti il datore di lavoro decide di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro che lo lega al lavoratore. Ne abbiamo parlato ad es. qui, facendo riferimento ad alcuni esempi pratici di Licenziamento per giusta causa, e ne abbiamo parlato qui, con riferimento a quanto stabilito dalla Cassazione, con riferimento all’illegittimità del Licenziamento per malattia. Di seguito però vogliamo vedere l’argomento da un altro punto di vista: è possibile e valido il ... Leggi su termometropolitico

LegaleSlp : il licenziamento ritorsivo può essere provato sulla base di semplici presunzioni. - walterdariz : RT @Haragyl: @Adnkronos 'Con lo smartworkingrivoluzioneindietrononsitorna™ anche il lavoro di ufficio sarà fatto da casa. Wow!' Poi, col wh… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamento Whatsapp Messaggi WhatsApp dal datore di lavoro ai dipendenti: hanno valore legale? Nurse24 Imola, concorso Operatori Socio Sanitari: 34 posti a tempo indeterminato

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; età non inferiore ai 18 anni (compiuti alla data di scadenza del bando) e non superiore a quella p ...

Licenziamenti: si riprende dal 16 novembre?

Il cosiddetto “decreto di agosto” ha confermato il divieto di licenziamento per motivi economici stabilito inizialmente dal primo provvedimento legato all’emergenza Covid soltanto per 60 giorni e allu ...

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; età non inferiore ai 18 anni (compiuti alla data di scadenza del bando) e non superiore a quella p ...Il cosiddetto “decreto di agosto” ha confermato il divieto di licenziamento per motivi economici stabilito inizialmente dal primo provvedimento legato all’emergenza Covid soltanto per 60 giorni e allu ...