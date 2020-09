Libano, Ayoub (Oxfam): “Beirut è in macerie, i prezzi alle stelle” (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – “Passeggiando tra i quartieri di Beirut colpiti dall’esplosione, sembra che non sia passato un mese: le macerie e i palazzi sventrati sono ancora tutti lì e tra la gente c’è ancora shock e rabbia: in tanti hanno perso tutto. L’esplosione al porto è stato l’apice di una sequela inimmaginabile di crisi, per questo molte famiglie sono ormai povere e il nostro lavoro si sta rivelando cruciale per sostenerle”. Con l’agenzia Dire parla Bachir Ayoub, policy advisor di Oxfam Libano, una delle organizzazioni internazionali attive nel Paese. Leggi su dire

