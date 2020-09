L'estate se ne va e l'Austria si prepara a chiusure locali anti-Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Lockdown? Non si escludono anche se a livello locale. L'Austria ha lanciato oggi un sistema di allerta a quattro livelli che valuta il rischio di Covid-19 in ogni regione, consentendo alle autorità di ... Leggi su globalist

forestale82 : RT @L_Amante_: Gli austriaci che dicevano “PEr CARità IN ITAlia QUesT’EStAte NO” sono andati in Croazia e Grecia. L’Austria vista la situaz… - viennainazione : Mentre Italia polemica #riapertura #scuola occupato estate, qui #Austria ZERO dramma. Sviluppato test molecolare… -

Ultime Notizie dalla rete : estate Austria

Il Gazzettino

Il dato (come molti di quelli dedicati ai flussi turistici parziali) va preso con le dovute precauzioni ma è comunque indicativo per capire quali sono state le scelte degli italiani in questa strana e ...È ancora il momento per concedersi qualche giorno di relax in montagna. Per vivere la natura e farsi coccolare in un hotel di design. In completa sicurezza e riservatezza. Dalla Zillertal a Seefeld, t ...