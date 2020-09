Lazio, amichevole contro il Frosinone anticipata a sabato 12 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) La Lazio ha anticipato di un giorno l’amichevole contro il Frosinone. La sfida era originariamente in programma per domenica 13 settembre, ma è stata anticipata a sabato 12 settembre. Lo scontro con i ciociari si disputerà allo stadio Benito Stirpe e andrà in scena alle ore 18: si tratta di un derby importante per la squadra biancoceleste, dal momento che l’avversario è la finalista perdente dei playoff per la promozione in Serie A. Leggi su sportface

In vista della nuova stagione agonistica si avviano al completamento gli organico del settore giovanile della Salernitana. La Primavera inizierà la propria marcia di avvicinamento questa mattina, gior ...

S.S. Arezzo: Staff Tecnico, partenza per il ritiro di Chianciano e prima amichevole

La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Matteo Bonavolontà è il nuovo preparatore dei portieri della Prima Squadra. Bonavolontà, classe 1984, è stato dal 2009 al 2018 allenatore dei portieri nel sett ...

