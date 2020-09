Juventus, senti Rabiot : “Staff di Pirlo più giovane e vicino alla squadra” (Di venerdì 4 settembre 2020) Juventus – Adrien Rabiot ha parlato direttamente dal ritiro della Francia, impegnata per la Nations League, della nuova stagione che inizierà con Andrea Pirlo alla guida. Non è mancato un riferimento all’ex tecnico Maurizio Sarri, esonerato dopo la sconfitta contro il Lione, con il quale inizialmente non ha avuto in rapporto idilliaco. Juventus: le parole di Rabiot Con Pirlo ho avuto modo di lavorare solo una settimana, ma da quel che ho visto, si capisce che è stato un grande giocatore. I principi di gioco che vuole mettere in pratica mi corrispondono e penso che sia un vantaggio avere uno come Pirlo, per noi tutti e per me in particolare come centrocampista. Insomma, è davvero il must essere allenato da ... Leggi su juvedipendenza

