Justin Bieber nel video di Popstar di DJ Khaled e Drake per raccontare un mondo di plastica (Di venerdì 4 settembre 2020) Cosa ci fa Justin Bieber nel video di Popstar di DJ Khaled e Drake? Sì, eravamo convinti che il singolo del duo uscito a luglio fosse un dissing contro lo stesso Bieber, Selena Gomez e Ariana Grande e probabilmente ne avevamo ben donde, considerando che nel mondo del rap i dissing – anche pacifici – tra i colleghi sono sempre una linfa vitale. A questo giro, però, DJ Khaled e Drake hanno scelto proprio la voce di Yummy per interpretate lo stesso Drake, inizialmente l’interprete ideale del video di Popstar. Succede questo: Drake è bloccato in Canada e non gli è possibile spostarsi per via della pandemia ... Leggi su optimagazine

Uscito da poco più di sei ore, il video del singolo Popstar di Drake e Dj Khaled ha già fatto il boom di visualizzazioni di Youtube. Oltre 1,5 milioni di views per la precisione. E ,forse, il segreto ...

Un nuovo dramma in arrivo? Tutto è possibile. Nel video musicale di Dj Khaled feat. Drake, l’apparizione di Justin Bieber sta suscitando molto interesse. Nonostante non sia lui a cantare il brano, nel ...

