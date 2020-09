Italia, Mancini potrebbe lasciare Immobile in panchina: l'ira dei tifosi sui social (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA - "Il ritorno dell'Italia dopo il lockdown senza la Scarpa d'Oro 2020 in campo? Sarebbe scandaloso.", scrivono i tifosi sui social riguardo alla possibile panchina di Immobile nella partita di ... Leggi su corrieredellosport

CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ??Leo blocca #Suarez ??#Friedkin: «Risvegliamo il gigante » ??#Italia, #Mancini lanc… - DiMarzio : #Italia, l'elenco dei convocati del ct #Mancini per le gare di #NationsLeague - laziopress : Italia-Bosnia, Mancini: “Acerbi e Immobile vanno alternati così come tutti gli altri”. - pasqualinipatri : Italia-Bosnia, Mancini: “Acerbi e Immobile vanno alternati così come tutti gli altri”. - sportli26181512 : #Italia, Mancini potrebbe lasciare Immobile in panchina: l'ira dei tifosi sui social: Il ct ha ancora dei dubbi da… -