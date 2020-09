In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre: B. va in ospedale: accuse a Zangrillo e rissa tra le figlie (Di sabato 5 settembre 2020) Covid – Berlusconi ricoverato Zangrillo: “Silvio sta bene”. Ma ora sotto accusa c’è lui “La situazione clinica è tranquilla e confortante”. Il ricovero di Silvio Berlusconi, scopertosi positivo al Covid il 2 Settembre, “è stato ritenuto necessario perché soggetto a rischio per l’età e le patologie precedenti”. Nulla di preoccupante per fortuna: “Non è intubato, respira spontaneamente” e “i parametri sono rassicuranti”. Alberto Zangrillo, da oltre 20 anni medico … di Valeria Pacelli e Andrea Sparaciari Fine degli alibi di Marco Travaglio Molti propagandisti del No puntano tutto sulla paura, spaventando i cittadini con minacce terroristiche sull’apocalisse che seguirebbe alla riduzione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : TIMORI Ospita Briatore, nessuno l’avvicina. L’indagine fantasma sul salvini No-Mask - fattoquotidiano : L'ESTATE DI SILVIO 'A Ferragosto c’è stata una festa a Villa Certosa con molti invitati”. E se diverse fonti lo con… - fattoquotidiano : OMICIDIO VASSALLO / LA VERITÀ NEGATA Da dieci anni l'omertà nasconde i colpevoli. Il libro sul sindaco pescatore sc… - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre: B. va in ospedale: accuse a Zangrillo e rissa tra le figlie - armidago68 : RT @michelegiorgio2: A #Beirut continueranno per tutta la notte le ricerche sotto le macerie di un edificio di un possibile sopravvissuto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Settembre: I tre del Pd a caccia di 5S: “Votiamo Sì” Il Fatto Quotidiano Il Mattino: "Salernitana, battuta la concorrenza del Lecce per Tutino. Arrivano anche Palmiero e Kupisz"

"Rinforzi granata, il club cala il tris. Respinto l’ultimo affondo del Lecce per Tutino: dal Napoli arriva anche Palmiero, centrocampista gradito a Castori. Fatta per Kupisz. E ora c’è da piazzare Mic ...

Edicolante col vizio della droga: hashish nel locale e piante di Marijuana sul tetto

quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un 29enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, titolare di una rivendi ...

"Rinforzi granata, il club cala il tris. Respinto l’ultimo affondo del Lecce per Tutino: dal Napoli arriva anche Palmiero, centrocampista gradito a Castori. Fatta per Kupisz. E ora c’è da piazzare Mic ...quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un 29enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, titolare di una rivendi ...