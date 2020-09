Il governo ci vuole nullafacenti: la folle idea per non farci lavorare (Di venerdì 4 settembre 2020) Matteo Carnieletto Secondo i decreti Cura Italia e Rilancio chi è asintomatico non potrà lavorare da casa. Ma così si danneggiano le aziende, l'Inps e gli stessi lavoratori La signora che ho davanti è una storica imprenditrice di Milano. Novant'anni portati come una camicia ben tagliata e occhi che tante ventenni di oggi possono solo invidiare. "Sono tornata dal mare per lavorare", racconta. "Non ne posso più del virus, bisogna tornare a lavorare. La gente mi sembra impazzita, non vuole più fare nulla...". Annuisco, ripenso alle vie deserte di Milano nei mesi scorsi e penso che abbia ragione. Mi piacerebbe telefonarle ora per chiederle cosa pensa dell'ultima idiozia del governo, che il Corriere riassume così: "Covid: gli asintomatici positivi ... Leggi su ilgiornale

ANPNL05 : “ID 2020”: Vogliono robotizzarci con biochip e vaccini!. ID 2020, Ovvero Identità Digitale a partire già da quest’a… - matteosalvinimi : La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni della Lamorgese. E tu come la pensi? - francesca_flati : Salvini vuole sfiduciare la ministra Azzolina? Ancora propaganda! Sulla scuola continua ad insultare, ma non fa pro… - MarcoSaba4 : @carlopiana @LoPsihologo Non è colpa nostra se i medici sono corrotti e hanno abbassato la testa davanti al governo… - Libero_Citt : @todorov_denis Renzi è un grande politico, fa il bello e il cattivo tempo: non ci ha fatto votare, ha creato il Con… -

Ultime Notizie dalla rete : governo vuole Covid, Crisanti: "Il governo vuole un piano per aumentare i tamponi" TGCOM Renzo Rosso (Diesel): «Il governo? Pensa troppo e non fa»

Alla Mostra del Cinema non è sicuro di riuscire ad andare. Motivo? «Sto lavorando come un cane in fabbrica e non so se ne avrò il tempo». Al signore della moda Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presi ...

Il valore politico dei fondi europei

L’Italia è la maggiore beneficiaria del supporto finanziario europeo, che proviene dalla Banca centrale e dai debiti contratti direttamente dall’Unione europea. Una valanga di denaro, parte in regalo, ...

Alla Mostra del Cinema non è sicuro di riuscire ad andare. Motivo? «Sto lavorando come un cane in fabbrica e non so se ne avrò il tempo». Al signore della moda Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presi ...L’Italia è la maggiore beneficiaria del supporto finanziario europeo, che proviene dalla Banca centrale e dai debiti contratti direttamente dall’Unione europea. Una valanga di denaro, parte in regalo, ...