Grecia, coronavirus nel campo profughi sull’isola di Lesbo. Oxfam: “Si rischia una catastrofe sanitaria” (Di venerdì 4 settembre 2020) La pandemia da coronavirus è entrata a Moria, campo profughi dell’isola di Lesbo, e ora rischia di causare centinaia di vittime tra uomini, donne e bambini, che sono già stremati da condizioni di vita disumane. L’allarme è stato lanciato da Oxfam e Greek Council for Refugees (Gcr), che chiedono l’intervento immediata del governo greco e dell’Unione Europea per evitare che l’emergenza si trasformi in una catastrofe sanitaria. Il 2 settembre un uomo, che per un periodo ha vissuto fuori dal campo ufficiale, è risultato positivo al tampone. Nel campo profughi dell’isola di Lesbo, dove sono stati registrati oltre 80 casi, le autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano

