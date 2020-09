Gigi Sabani, il ricordo del figlio Simone: "Papà e quella gavetta che oggi non esiste più" (Di venerdì 4 settembre 2020) Tredici anni senza Gigi Sabatini, re della risata e delle imitazioni. Le ha fatte tutte: da Corrado a Berlusconi, passando per Celentano. Un successo strepitoso finito all'improvviso, quando un infarto l'ha portato via per sempre. Era il 4 settembre 2007. A distanza di anni suo figlio Simone, che oggi ha 40 anni, lo ricorda con tanto affetto. “Conservo il ricordo di un rapporto tra genitore e figlio che stava nascendo, ma il destino ci ha divisi. Vivo di ricordi. Lo penso sempre”, svela Sabani jr. “Papà faceva il centralinista. Mamma lo ha conosciuto per uno scherzo telefonico. Il primo approccio fu così così, pensate. Strano, ma vero”, racconta Simone Sabani. ... Leggi su liberoquotidiano

EquityDiamond : RT @emanuelecarioti: ??????#Oggi, #4settembre, nel #2007 ci lasciava Gigi Sabani; un pensiero ed una preghiera per lui... - ItalianFluffer : RT @CinguettaTV: Proprio il #4settembre di 13 anni fá ci lasciava stroncato da un infarto GIGI SABANI. Dal suo esordio nel 1973 come concor… - robertopontillo : RT @CinguettaTV: Proprio il #4settembre di 13 anni fá ci lasciava stroncato da un infarto GIGI SABANI. Dal suo esordio nel 1973 come concor… - CinguettaTV : Proprio il #4settembre di 13 anni fá ci lasciava stroncato da un infarto GIGI SABANI. Dal suo esordio nel 1973 come… - IlMondoDiAllie : RT @emanuelecarioti: ??????#Oggi, #4settembre, nel #2007 ci lasciava Gigi Sabani; un pensiero ed una preghiera per lui... -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Sabani Venerdì 4 settembre Spettakolo.it Almanacco del 3 Settembre

A Milano il sole sorge alle 05:48 e tramonta alle 18:56 (ora solare) La mafia uccide il generale Dalla Chiesa: Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti ...

Alessia Marcuzzi: figli marito, età altezza, Temptation Island 2020

Alessia Marcuzzi età, altezza e peso, figli e marito e biografia della conduttrice di Temptation Island vip e Le Iene ed ora al serale di Amici 2020 come sostituta di Loredana Bertè assente per le res ...

A Milano il sole sorge alle 05:48 e tramonta alle 18:56 (ora solare) La mafia uccide il generale Dalla Chiesa: Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti ...Alessia Marcuzzi età, altezza e peso, figli e marito e biografia della conduttrice di Temptation Island vip e Le Iene ed ora al serale di Amici 2020 come sostituta di Loredana Bertè assente per le res ...