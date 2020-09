Gardone, molesta una ragazzina sulla pista ciclabile: arrestato (Di venerdì 4 settembre 2020) Momenti di grande paura sulla pista ciclabile che passa vicino al Parco Mella, quando un uomo ha iniziato a molestare le ragazze e le signore che stavano transitando. I fatti sono accaduti alle 11.30 ... Leggi su ilgiorno

quibresciait : Gardone Vt, molesta donna e una ragazzina in ciclabile. In manette - E' successo martedì pomeriggio e non era la pr… - fanpage : Una vicenda assurda -

Ultime Notizie dalla rete : Gardone molesta Gardone, molesta una ragazzina sulla pista ciclabile: arrestato Il Giorno Gardone, molesta una ragazzina sulla pista ciclabile: arrestato

Momenti di grande paura sulla pista ciclabile che passa vicino al Parco Mella, quando un uomo ha iniziato a molestare le ragazze e le signore che stavano transitando. I fatti sono accaduti alle 11.30 ...

Pugni in aliscafo per Sal Da Vinci: il video dell'aggressione

Sal Da Vinci, lite sull'aliscafo a Procida: "Picchiato per aver difeso due donne aggredite verbalmente" Sal Da Vinci racconta la sua disavventura durante le operazioni di imbarco sull'aliscafo a Proci ...

Momenti di grande paura sulla pista ciclabile che passa vicino al Parco Mella, quando un uomo ha iniziato a molestare le ragazze e le signore che stavano transitando. I fatti sono accaduti alle 11.30 ...Sal Da Vinci, lite sull'aliscafo a Procida: "Picchiato per aver difeso due donne aggredite verbalmente" Sal Da Vinci racconta la sua disavventura durante le operazioni di imbarco sull'aliscafo a Proci ...