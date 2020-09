Follia a Torpignattara, prima minaccia la madre per comprare la droga poi minaccia gli agenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Torpignattara, “IO TE AMMAZZO, ME DEVI DA’ I SOLDI”: sentita questa frase e visto un uomo avventarsi su una donna tra i 60 ed i 65 anni, un passante è intervenuto per aiutare la signora ma è stato a sua volta minacciato (“NON TI AZZARDARE A CHIAMARE LA POLIZIA!”) ed aggredito fisicamente dal 38enne. A questo punto il soccorritore si è allontanato a “distanza di sicurezza” ed ha chiamato il NUE 112: l’operatore della Polizia di Stato ha subito inviato due pattuglie, una del Reparto Volanti ed una del commissariato Porta Maggiore, a verificare quanto dichiarato telefonicamente. Quando gli agenti sono arrivati, D.G.D. stava ancora minacciando l’anziana signora e, al loro avvicinarsi, il 38enne romano ha estratto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

