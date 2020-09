Fiumicino, pali pericolanti a causa di un grosso incendio: chiusa via Montanaro, ecco dove (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre, è divampato un gruppo incendio a Fiumicino, lungo via Gemignano Montanaro. Per questo motivo alcuni pali della luce – come fa sapere il Comune – sono stati gravemente lesionati e sono pericolanti. Via Gemignano Montanaro è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Oncino e via Idra, in entrambi i sensi di marcia. Il tratto resterà chiuso fino a quando non verranno sostituiti i pali. Le modifiche al tragitto dl TPL saranno disponibili sul sito www.trotta.it e con appositi cartelli sui mezzi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

