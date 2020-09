Di Maio: 'Serve crescita, non guerre commerciali' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'E' nostro interesse che siano ridefinite regole del commercio che favoriscano scambi equi ed evitino una nuova stagione di protezionismo. Abbiamo bisogno di crescita, non di guerre commerciali'. Così ... Leggi su tgcom24.mediaset

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Di Maio al Forum Ambrosetti di #Cernobbio 'Dopo la pandemia serve un cambio di passo nella diplomazia' #Cernobbio2020 #D… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'Serve crescita, non guerre commerciali' #LuigiDiMaio - Socrotico : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'Serve crescita, non guerre commerciali' #LuigiDiMaio - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Serve crescita, non guerre commerciali' #LuigiDiMaio - cappelIaiomatto : Di Maio al Forum Ambrosetti di #Cernobbio 'Dopo la pandemia serve un cambio di passo nella diplomazia'… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Serve Di Maio: "Serve crescita, non guerre commerciali" TGCOM Forum Ambrosetti, Di Maio: 'Dopo pandemia cambio di passo diplomazia'

"Guardando al futuro, l'ampiezza e la complessità dei problemi posti dalla pandemia ci spingono a una revisione dell'agenda dell'Italia per un'efficace diplomazia della ripresa. Un cambio di passo che ...

Di Maio: "Serve crescita, non guerre commerciali"

"E' nostro interesse che siano ridefinite regole del commercio che favoriscano scambi equi ed evitino una nuova stagione di protezionismo. Abbiamo bisogno di crescita, non di guerre commerciali". Così ...

"Guardando al futuro, l'ampiezza e la complessità dei problemi posti dalla pandemia ci spingono a una revisione dell'agenda dell'Italia per un'efficace diplomazia della ripresa. Un cambio di passo che ..."E' nostro interesse che siano ridefinite regole del commercio che favoriscano scambi equi ed evitino una nuova stagione di protezionismo. Abbiamo bisogno di crescita, non di guerre commerciali". Così ...