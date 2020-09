Decreto Semplificazione, il Senato approva la fiducia con 157 sì: stralciata la norma sulle consulenze esterne dei docenti universitari (Di venerdì 4 settembre 2020) Via libera dal Senato al Decreto Semplificazioni. Palazzo Madama ha votato la fiducia con 157 voti favorevoli. I no sono stati 82, un solo Senatore astenuto. Il testo passa all’esame della Camera. Tra le novità c’è che il nulla osta della commissione Bilancio del Senato al Decreto è condizionato alla soppressione di alcune norme tra cui quella ribattezzata ‘sblocca-consulenze‘ per professioni e ricercatori. Misura che già ieri era stata motivo di mal di pancia all’interno della maggioranza e che aveva visto critici anche alcuni ordini professionali. “Dopo aver assistito attoniti alle caotiche discussioni dell’opposizione che era riuscita a far passare contro il nostro parere un emendamento della Lega ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nel decreto approvato in tarda serata dal Consiglio dei ministri in vista della ripresa dell'anno scolastico ci sono anche "misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di ...

