De Benedetti insulta Berlusconi. E scoppia il putiferio (Di venerdì 4 settembre 2020) «Chiedo un applauso di incoraggiamento e gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese». Lo dice l'imprenditore Carlo De Benedetti, a proposito di Silvio Berlusconi, nel corso di una tavola rotonda al festival della tv di Dogliani. «È stato un grande imbroglione - aggiunge - lui ha versato, non a me che non ho preso neanche un euro, ma alla Cir 562 milioni che è la più grande goduria che io abbia avuto nella mia vita». «Berlusconi ha abbassato il livello di civismo del Paese e anche il livello di moralità ed io sono e rimango un critico di Berlusconi politico». Per De Benedetti Silvio Berlusconi «è stato l'Alberto Sordi della politica ... Leggi su iltempo

