Covid, aumentano i casi a Torre del Greco: 6 nuovi positivi (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Cresce il numero di positivi a Torre del Greco dove sono stati registrati altri sei nuovi casi​ in forma asintomatica. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale che chiarisce, oltretutto, che i soggetti positivi si trovano attualmente in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni. Alla 173esima​ giornata consecutiva di attività del ​ C.O.C., il bilancio è: Totale ospedalizzati:​ 0; Totale in isolamento domiciliare:​ 24; Totale guariti dal Covid: 76; Totale decessi:​ 20; Totale tamponi giornalieri: 40 (34 Negativi; 6 positivi). Continua, nel frattempo, l’ulteriore attività di screening ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano Covid, aumentano i ricoverati, a Como 13 casi Corriere di Como In Italia nelle ultime 24 ore casi di positività al Covid in leggero aumento. Nessuna Regione a zero casi.

