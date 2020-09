Covid-19, Ok Bruxelles ad aiuti Alitalia (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea ha dato il via libera agli aiuti per l’emergenza Covid-19 ad Alitalia, che ammontano a 199,45 milioni di euro e puntano a risarcire la compagnia aerea per i danni subiti dal blocco del traffico aereo. Bruxelles ha infatti ritenuto il sostegno offerto dal governo italiano alla compagnia sia “in linea con le norme sugli aiuti di Stato dell’UE”. “Questa misura consentirà all’Italia di risarcire Alitalia per i danni direttamente subiti a causa delle restrizioni di viaggio necessarie per limitare la diffusione del coronavirus”, ha spiegato la Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, ricordando che “il settore dell’aviazione è uno dei settori che è stato ... Leggi su quifinanza

