Covid-19, il bollettino di oggi 4 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Covid-19, diramato il bollettino di oggi 4 settembre contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia. Aumentano i guariti Come di consueto la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con le informazioni aggiornate sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 113.085 tamponi, per un totale dall’inizio dell’epidemia che va oltre i 9 milioni. Dai test analizzati è emerso che sono 1733 i nuovi casi di contagio da Covid-19, di cui 996 casi da screening. Il numero totale dei contagiati è di 274.644 casi. Gli attualmente positivi sono 1184 (86 in più rispetto a ieri). oggi sono 102 i ricoveri (1607 in totale), mentre il numero ... Leggi su zon

