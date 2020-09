Coronavirus, primo caso in scuola a Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento (Di venerdì 4 settembre 2020) primo caso di Covid tra gli studenti di una scuola di Roma. Un ragazzo iscritto alla Marymount International, in zona Cassia, e’ risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto si e’ appreso, la Asl Roma 1 ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, tra cui compagni di classe e insegnanti, in via prudenziale. I ragazzi in isolamento – a quanto riferito – seguiranno le lezioni con la didattica a distanza. La Asl monitera’ l’andamento clinico e si aspetteranno 7 giorni per l’eventuale comparsa di sintomi prima di effettuare i tamponi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Coronavirus #Milano, primo caso tra magistrati dopo rientro da vacanze - TgrRai : Primo caso di #Covid tra gli studenti di una scuola di #Roma: un ragazzo iscritto a un istituto in zona Cassia è ri… - rtl1025 : ?? Primo caso di #COVID19 tra gli studenti di una scuola di Roma. Un ragazzo iscritto alla Marymount international è… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Primo caso di #COVID19 tra gli studenti di una scuola di Roma. Un ragazzo iscritto alla Marymount international è risultato… - Mil_Pas : RT @SkyTG24: Coronavirus, primo caso in scuola a #Roma: studente positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo Coronavirus: primo caso tra magistrati Milano dopo vacanze Agenzia ANSA Ritorno in classe, gestione di casi sospetti e focolai. Le risposte ufficiali del Ministero dell’Istruzione

Pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le risposte ufficiali in merito alla gestione di casi sospetti e focolai nella gestione del Covid-19. Pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzion ...

Coronavirus, quasi 9.000 casi in Francia nelle ultime 24 ore

Record di quasi 9.000 casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia, 8.975 secondo quanto rende noto la Direzione generale della Sanità. Aumenta leggermente il numero dei ricoverati (+ ...

Pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le risposte ufficiali in merito alla gestione di casi sospetti e focolai nella gestione del Covid-19. Pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzion ...Record di quasi 9.000 casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia, 8.975 secondo quanto rende noto la Direzione generale della Sanità. Aumenta leggermente il numero dei ricoverati (+ ...