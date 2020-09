Coronavirus: al via Forum Ambrosetti in versione Covid, ospiti diventano ologrammi (Di venerdì 4 settembre 2020) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – La pandemia di Coronavirus non ferma il Forum Ambrosetti di Cernobbio. Ha preso il via questa mattina il tradizionale workshop sulle sponde del lago di Como, a Villa d’Este, che riunisce il gotha dell’economia, della finanza e della politica. Le misure per contenere la diffusione del contagio hanno però costretto gli organizzatori a rimodulare l’evento, arrivato alla sua 46esima edizione, rendendolo in parte fisico e in parte digitale e contenendo il numero di partecipanti e giornalisti. Quest’anno è previsto un hub centrale nella sede di Villa d’Este e collegamenti con altre sedi sparse tra Italia, Europa e resto del mondo. La novità tecnologica della 46esima edizione di The European House – Ambrosetti sono gli ... Leggi su meteoweb.eu

stephanfaris : Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus - eziomauro : Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, positiva al coronavirus - lucfontana : L’impatto del coronavirus sul lavoro in Italia (via @Corriere) - scalise_luigia : RT @Herbert403: Coronavirus, Crisanti a SkyTg24: “Vaccino entro fine anno? Non è possibile. Le scorciatoie sui tempi aumentano il rischio d… - MARCOTOMBESI2 : Roma, coronavirus, 154 positivi, 111 nella Capitale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social AGI - Agenzia Italia Prof a lezione di coronavirus, per il rientro in sicurezza

Al via oggi 4 settembre due corsi on line promossi dall'Ufficio scolastico regionale con il Gemelli Molise; in primo piano le norme di prevenzione igienico-sanitarie contro la diffusione del Covid. De ...

Covid, via libera alle visite agli anziani in rsa

Riprendono le visite dei parenti agli anziani e le attività di gruppo all’interno delle strutture. Lo stabilisce l’Iss nel suo ultimo documento ROMA — Al via una nuova fase per le strutture sociosanit ...

Al via oggi 4 settembre due corsi on line promossi dall'Ufficio scolastico regionale con il Gemelli Molise; in primo piano le norme di prevenzione igienico-sanitarie contro la diffusione del Covid. De ...Riprendono le visite dei parenti agli anziani e le attività di gruppo all’interno delle strutture. Lo stabilisce l’Iss nel suo ultimo documento ROMA — Al via una nuova fase per le strutture sociosanit ...