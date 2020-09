Contratto di apprendistato 2020: requisiti, a chi conviene e durata (Di venerdì 4 settembre 2020) È interessante considerare nel dettaglio il Contratto di apprendistato per il 2020, sul piano della sua durata, la retribuzione prevista, l’età massima entro cui stipularlo e le varie agevolazioni retributive e contributive che la legge dispone per il datore di lavoro. Infatti, secondo le informazioni che l’Inps pubblica costantemente, tale tipo di Contratto sta avendo una progressiva ascesa nell’utilizzo da circa 4 anni. D’altra parte, il Contratto di apprendistato comporta tutta una serie di vantaggi sia per l’apprendista che per l’impresa: vediamo allora quali sono. Se ti interessa saperne di più sul lavoro estivo e ferie e quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali, clicca qui.Segui ... Leggi su termometropolitico

valentinapiccab : RT @fipeconf: #LavoraConNoi #offertadilavoro ??cerchiamo apprendista Junior Project Manager: contratto di apprendistato professionalizzante… - valentinapiccab : RT @fipeconf: #LavoraConNoi #offertadilavoro Interessante opportunità di inserimento nell'area legislativa, legale e tributaria della Fede… - fipeconf : #LavoraConNoi #offertadilavoro Interessante opportunità di inserimento nell'area legislativa, legale e tributaria… - fipeconf : #LavoraConNoi #offertadilavoro ??cerchiamo apprendista Junior Project Manager: contratto di apprendistato professio… - steel_elle : @denne_red Guarda io ogni anno mi mangio le mani. Perché vivo con i miei, entrambi lavorano, casa di proprietà, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto apprendistato Apprendistato senza limite d'età Altalex INGEGNERE AUTOMAZIONE JR

STAFF SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di Pontedera, ricerca per importante azienda cliente settore packaging un INGEGNERE DELL'AUTOMAZIONE JR. La risorsa, affiancando il responsabile, dovrà occupar ...

Camerieri, cuochi e manovali edili: le offerte di lavoro del settore privato

contratto: apprendistato; tempo pieno; tempo determinato dal novembre 2020 al marzo 2021; si offre vitto e alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale ha u ...

STAFF SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di Pontedera, ricerca per importante azienda cliente settore packaging un INGEGNERE DELL'AUTOMAZIONE JR. La risorsa, affiancando il responsabile, dovrà occupar ...contratto: apprendistato; tempo pieno; tempo determinato dal novembre 2020 al marzo 2021; si offre vitto e alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale ha u ...