Congo, in piazza per proteggere ‘nobel’ Mukwege dalle minacce (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – Centinaia di persone, tra le quali molte donne vittime di abusi, sono scese in strada nella provincia del Sud Kivu, nell’est della Repubblica democratica del Congo, per manifestare solidarieta’ con il ginecologo e premio Nobel per la pace Dennis Mukwege. Leggi su dire

RD Congo. in piazza per proteggere il "nobel" Mukwege dalle minacce

Manifestano anche le donne vittime di violenza aiutate dal medico. Dennis Mukwege gestisce nel Sud Kivu la clinica di Panzi, punto di riferimento per la cura contro i danni provocati dagli abusi sessu ...

Manifestano anche le donne vittime di violenza aiutate dal medico. Dennis Mukwege gestisce nel Sud Kivu la clinica di Panzi, punto di riferimento per la cura contro i danni provocati dagli abusi sessu ...

Congo-Kinshasa: centinaia di persone manifestano a sostegno dell'attivista Denis Mukwege

Kinshasa, 04 set 14:33 - (Agenzia Nova) - Centinaia di persone hanno manifestato nelle strade della città di Bukavu, nella provincia congolese nordorientale del Sud Kivu, per esprimere solidarietà all ...

