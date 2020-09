Con il nuovo sistema multimediale Ford, l’auto impara dal guidatore (Di venerdì 4 settembre 2020) La nuova Ford Mustang Mach-E porta in dote non una, ma ben due rivoluzioni: quella spinta dalla nuova propulsione elettrica, e quella implicita al sistema di infotainment intelligente, il Ford SYNC ,che impara dai comportamenti del guidatore per evolversi ed offrire servizi e suggerimenti sempre più ad hoc. Prima automobile full-electric del costruttore americano, peraltro sviluppata da un marchio iconico, quasi “sacro” per i fedeli al motore endotermico e amanti delle muscle car, presto il SUV a emissioni zero dell’Ovale Blu debutterà insieme con una versione del SYNC riprogettata da zero all’insegna della connettività, oltre che destinata ad “animare” tutti i futuri modelli prodotti da Ford. In auto, il ... Leggi su wired

ilpost : Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino: lo ha detto il governo tedesco, in seguito a un nuovo test… - DarioNardella : Record a #Firenze: siamo arrivati a 420mila mq di aree pedonali! Sabato alle 11.30 inauguriamo con una biciclettat… - DarioNardella : Bene l’approvazione nel #dlsemplificazione di due emendamenti molto importanti: avanti con il nuovo stadio Franchi… - cinefilosit : Il Padrino - Parte III: in arrivo la Director's Cut di Coppola con un nuovo finale #ILoveCinefilos - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CalaminiciM: C’è qualche idiota che mi blocca e mi sblocca , ritwittando con commenti le mie cose. Oppure visualizza le mie cose e mi b… -

Ultime Notizie dalla rete : Con nuovo Libano: card. Parolin, "un nuovo appuntamento con la solidarietà e l'unità nazionale attende tutto il popolo. Papa pronto a visitare il Paese se le condizioni lo consentiranno" Servizio Informazione Religiosa Emergenza casa, Vannucci: “Bando Erp entro l’anno, forse a

Un punto fondamentale, atteso da tanto tempo con il cuore in gola per molte famiglie, è il nuovo bando. Quando potrà secondo lei vedere la luce? Intanto, abbiamo già messo in campo il nuovo ...

Demi Lovato ha un nuovo tatuaggio sul collo: una farfalla

La farfalla realizzata con inchiostro bianco e nero si lega perfettamente alla collezione di tattoo di Demi. Il nuovo disegno è delicato ma di dimensioni sostanziali: è chiaramente visibile nel ...

Un punto fondamentale, atteso da tanto tempo con il cuore in gola per molte famiglie, è il nuovo bando. Quando potrà secondo lei vedere la luce? Intanto, abbiamo già messo in campo il nuovo ...La farfalla realizzata con inchiostro bianco e nero si lega perfettamente alla collezione di tattoo di Demi. Il nuovo disegno è delicato ma di dimensioni sostanziali: è chiaramente visibile nel ...