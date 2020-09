Ciclabile sullo Stretto, pure Confcommercio demolisce De Micheli: “Forse scherzava…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Non solo sul web. Anche nel dibattito politico, sociale ed economico del Paese tiene banco la trovata del ministro dei Trasporti Paola De Micheli sulla Ciclabile sullo Stretto di Messina. E, come sui social, si sprecano le ironie. Qualcuno, poi, come Conftrasporto di Confcommercio cerca anche di essere cortese e metterci una pezza. Senza però riuscire a nascondere l’imbarazzo per una proposta che lascia allibiti. Salvini al vetriolo: “Nella vita ci vuole fantasia” “Ieri ci hanno regalato la perla della pista Ciclabile tra Reggio Calabria e Messina. Che posso dire, ci vuole fantasia nella vita”, è stato il commento del leader della Lega Matteo Salvini nel corso di un incontro pubblico a Lonigo in Veneto. Ironia davvero pungente, poi, da parte ... Leggi su secoloditalia

Rinaldi_euro : Antonio Maria Rinaldi, brutale sfottò alla De Micheli: 'Pista ciclabile sullo Stretto? Forse c'è da preoccuparsi' - AnnalisaChirico : Dal ponte di Brooklyn a quello cinese di Xiamen a quelli danesi: i ponti uniscono anche mobilità su strada&bici. Se… - Corriere : Ponte sullo Stretto, De Micheli propone la “ciclabile”. Provenzano: meglio il monopattino - Mariang15709842 : RT @francescatotolo: “Grazie alla pista ciclabile sullo Stretto gli studenti potranno andare a scuola da Messina a Reggio Calabria direttam… - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: Il ministro dem istituisce l'ennesima commissione su un'idiozia. Cestinando 50 anni di progetti sullo Stretto e il tunnel… -