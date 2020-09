Berlusconi è "in ricovero precauzionale" al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - "Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. C'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento del Covid-19 ma sta bene". Così la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ad Agorà Rai su Rai3. L'ex premier al San Raffaele è ospite, secondo quanto si apprende, nella solita stanza al sesto piano in cui è stato in occasione di precedenti ricoveri. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni come testimonierebbe anche il fatto che non è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva. Leggi su agi

stanzaselvaggia : Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid. - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - BarbagobboA : RT @giuliaselvaggi2: Io di #Zangrillo mi fido ciecamente: Berlusconi SEBBENE positivo era asintomatico. Poi ieri SEBBENE asintomatico “la f… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Decisione presa dopo la comparsa di alcuni sintomi. Ma 'il quadro clinico non desta preoccupazioni' #Berlusconi https://t.co… -