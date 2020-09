Amadeus, disposto a tutto pur di farcela: il ricordo commuove i fan (Di venerdì 4 settembre 2020) In occasione del compleanno di Amadeus che si festeggia oggi, un ricordo del suo passato ha fatto emozionare i tanti suoi fan. Oggi, 4 settembre, Amadeus compie 58 anni. Un compleanno davvero speciale per il conduttore che dopo anni di sacrifici e tanta gavetta è riuscito a tornare di nuovo sulla cresta dell’onda e a condurre uno degli spettacoli pù importanti della nostra televisione: il Festival di Sanremo. L’edizione di cui è stato a capo come direttore artistico, affincato dal fido amico Fiorello, è stata seguitissima. Come sempre le polemiche non sono mancate, ma la Rai ha deciso di riconfermare lui e il comico alla conduzione del prossimo Festival. Una scelta che ha convinto i più, ma che ha lasciato spiazzati altri fan, dal momento che un altro amatissimo, Paolo ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus disposto Amadeus, disposto a tutto pur di farcela: il ricordo commuove i... CheNews.it